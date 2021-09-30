Администрация Благовещенского района получила предписание за свалку химикатов на трассе

Фото: Амур.инфо

Напомним, что фотографии со свалки, расположенной в районе карьера, прислали читатели Амур.инфо. Они пояснили, что стали свидетелями того, как КамАЗ вывалил на пустыре целый кузов разнообразного мусора, в том числе мешки и ржавые бочки с неизвестным содержимым.

— Установлено, что на земельном участке, который находится в ведении муниципального образования Благовещенский район, расположена свалка. Среди отходов – гербициды, утратившие потребительские свойства, и иные химические вещества. Местной администрацией, а также муниципальным предприятием, которому на правах аренды принадлежит земельный участок, не принималось мер по недопущению размещения отходов посторонними лицами, а также ликвидации последствий такого загрязнения территории отходами. Также администрацией Благовещенского района допущено бездействие по реализации мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, что способствовало образованию свалки отходов, – сообщили в Амурской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Отметим, что гербициды относятся к веществам первого класса опасности и подлежат утилизации. Складирование их на свалках запрещено, так как это наносит ощутимый вред окружающей среде.