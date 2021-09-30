Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 0

Администрация Благовещенского района получила предписание за свалку химикатов на трассе

Прокуратура провела проверку после публикации Амур.инфо

Администрация Благовещенского района получила предписание за свалку химикатов на трассе
Фото: Амур.инфо

В начале сентября Амур.инфо разместило публикацию «В районе аэропортовской трассы благовещенцы обнаружили странный мусор». Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту и по её результатам вынесла предписание главе Благовещенского района и руководителю муниципального предприятия, которое арендовало землю.

Напомним, что фотографии со свалки, расположенной в районе карьера, прислали читатели Амур.инфо. Они пояснили, что стали свидетелями того, как КамАЗ вывалил на пустыре целый кузов разнообразного мусора, в том числе мешки и ржавые бочки с неизвестным содержимым.

— Установлено, что на земельном участке, который находится в ведении муниципального образования Благовещенский район, расположена свалка. Среди отходов – гербициды, утратившие потребительские свойства, и иные химические вещества. Местной администрацией, а также муниципальным предприятием, которому на правах аренды принадлежит земельный участок, не принималось мер по недопущению размещения отходов посторонними лицами, а также ликвидации последствий такого загрязнения территории отходами. Также администрацией Благовещенского района допущено бездействие по реализации мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, что способствовало образованию свалки отходов, – сообщили в Амурской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Отметим, что гербициды относятся к веществам первого класса опасности и подлежат утилизации. Складирование их на свалках запрещено, так как это наносит ощутимый вред окружающей среде.

Просмотров всего: 170

#экология

распечатать


Общество

Библиотеки Благовещенска принимают использованные батарейки и макулатуру
Общество

В воскресенье в Благовещенске пройдет «ЭкоМарафон»
Общество 2

В Амурской области активно идет строительство реабилитационного центра для птиц
Общество 2

Жители Благовещенска в рамках акции «Город берегу» могут побороться за ценные призы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь