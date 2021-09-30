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30сентября
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сегодня, 17:00 1

В отдаленных районах Благовещенска финиширует ремонт двух участков дорог

На 95 % выполнено асфальтирование на участке улицы Мухина в Белогорье

В отдаленных районах Благовещенска финиширует ремонт двух участков дорог
Фото: blagoveshchensk.rf

Как сообщают в инстаграм-аккаунте мэрии Благовещенска, завершается ремонт двух участков дорог, находящихся в отдаленных районах города. Работы на объекте протяженностью более 1,5 километра проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно контракту, ремонт закончат до конца октября.

— Дорогу привели в нормативное состояние, расширив до семи метров, заасфальтировали остановки, стоянки, примыкания. Остается покрыть асфальтобетоном перекресток, нанести разметку и установить дорожные знаки. На следующей неделе планируем закончить работы, то есть досрочно, – рассказал представитель подрядной организации Евгений Атрахимович.

Улица Мухина – одна из главных в Белогорье, по ней ходят автобусы, в том числе школьный. В августе на объекте побывал мэр города Благовещенска Олег Имамеев. В рамках выездного рабочего совещания было принято решение продлить ремонт улицы Мухина в Белогорье до Дома культуры. Работы должны пройти в 2022 году.

Также в четверг, 30 сентября, завершатся работы на проезде к памятнику казакам-первопоселенцам. Сейчас подрядчик укрепляет обочины щебнем.

— На участке почти в полкилометра мы оборудовали водоотведение, дорожное полотно профилировали, отсыпали и утрамбовали. Дорогу подняли щебнем, расширили и покрыли асфальтобетоном. Новое покрытие также уложили на отремонтированный здесь в этом году мост, – рассказал генеральный директор ООО «БСТ» Александр Купин.

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#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    5 часов назад

    В Белогорье уже три недели не ведётся никаких работ. Всё брошено на полпути!!! Зачем эту новость муссируете? Лучше подгоните работников,чтобы закончили ремонт. Но... Проблема с битумом в городе?

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