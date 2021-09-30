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30сентября
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сегодня, 16:44 0

Для благовещенцев добавили дополнительные телефонные номера для связи по коммунальным вопросам

С коммунальщиками можно будет связаться через WhatsApp

Для благовещенцев добавили дополнительные телефонные номера для связи по коммунальным вопросам
Фото: pixabay.com

В связи с участившимися обращениями по вопросам жилищно-коммунальных услуг со стороны жителей Благовещенска были добавлены дополнительные телефонные номера. На указанные номера сотовых телефонов вы можете обращаться также через мессенджер WhatsApp.

По вопросам теплоснабжения:

Диспетчер единой теплоснабжающей организации – 398-555.

Диспетчер ООО «АКС» – +7(1510)49-44-55, +7(914)585-90-99 (WhatsApp).

По вопросам водоснабжения:

Диспетчер ООО «АКС» – +7(1251)49-44-55, +7(914)585-75-05 (WhatsApp).

По вопросам электроснабжения:

Диспетчер ООО «АКС» – +7(1220)49-44-55, +7(914)585-77-07 (WhatsApp).

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