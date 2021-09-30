Пьяный житель Благовещенска убил пенсионерку за 600 рублей

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По информации управления Следственного комитета России по Амурской области, 16 марта в Благовещенске произошло убийство. Безработный 33-летний мужчина, находящийся в запое, напал на пенсионерку в её квартире и, жестоко убив молотком, похитил 600 рублей.

В ходе следствия было установлено, что оружие убийства злоумышленник принёс с собой как аргумент. Он понимал, что знакомая ему пенсионерка 1933 года рождения откажется давать деньги в долг. После того как пожилая женщина отказала ему, мужчина начал бить её по голове молотком. От этого пенсионерка и умерла. Убийца обшарил квартиру в поисках денег и забрал найденные 600 рублей.

Мужчину задержали на следующий день. Во время следствия он находился под стражей.

Безработный житель Благовещенска обвиняется в разбойном нападении и убийстве.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, – сообщили в СК.