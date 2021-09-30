Лайма Вайкуле рассказала, как избавилась от депрессии и похудела на 10 килограммов

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Вайкуле рассказала, что во время самоизоляции у неё началась депрессия. По словам певицы, она всё время ела, и в итоге набрала десять килограммов.

Артистка заявила, что всё-таки смогла взять себя в руки, начала бегать и много ездить на велосипеде. В результате этого она смогла похудеть и победить депрессию.

Также звезда рассказала, что сейчас поглощена работой в проекте «Голос 60+», где выступает в роли наставника. Вайкуле призналась, что каждый выпуск для неё становится настоящим потрясением, так как таланты и жизненные перипетии участников не оставляют её равнодушной.

Помимо этого, певица готовит новую концертную программу и готова снова радовать своих зрителей.