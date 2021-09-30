В Амурской области по подозрению в двойном убийстве задержали женщину и подростка

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В Шимановске задержали 17-летнего подростка и 50-летнюю женщину, которых подозревают в убийстве двоих человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28 сентября полицейские направились в один из частных домов по улице Перской, чтобы проверить возможное место преступления. В итоге оперативная информация подтвердилась: на территории домовладения сначала было обнаружено тело женщины 1976 года рождения. Позже сотрудники нашли тело мужчины 1981 года рождения. На телах погибших имелись признаки насильственной смерти.

Отмечается, что подозреваемых установили в короткие сроки. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об их заключении под стражу. Как сообщает областное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего преступления.