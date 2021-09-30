Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:59 0

В Амурской области по подозрению в двойном убийстве задержали женщину и подростка

Пока они находятся в изоляторе временного содержания

В Амурской области по подозрению в двойном убийстве задержали женщину и подростка
Фото: amur.sledcom.ru

В Шимановске задержали 17-летнего подростка и 50-летнюю женщину, которых подозревают в убийстве двоих человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28 сентября полицейские направились в один из частных домов по улице Перской, чтобы проверить возможное место преступления. В итоге оперативная информация подтвердилась: на территории домовладения сначала было обнаружено тело женщины 1976 года рождения. Позже сотрудники нашли тело мужчины 1981 года рождения. На телах погибших имелись признаки насильственной смерти.

Отмечается, что подозреваемых установили в короткие сроки. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об их заключении под стражу. Как сообщает областное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего преступления.

Просмотров всего: 1019

#криминал #происшествия #Шимановск

распечатать


Происшествия 2

Во Владивостоке ФСБ предотвратила теракт

Происшествия

Пьяный житель Благовещенска убил пенсионерку за 600 рублей
Происшествия

Амурчанина будут судить за наркоторговлю
Происшествия 9

В Благовещенске совершена дерзкая кража шашлыков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь