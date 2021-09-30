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30сентября
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сегодня, 16:15 0

Амурчанина будут судить за наркоторговлю

Подозреваемый собирался продавать наркотики в Якутии

Амурчанина будут судить за наркоторговлю
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело в отношении амурчанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Следствие установило, что ранее судимый житель Белогорска приобрел наркотическое средство – масло каннабиса массой 174,7 грамма. Продавать товар мужчина собирался в якутском городе Алдане.

Однако при перевозке наркотиков на машине он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.

Расследование осуществлялось сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело рассмотрит Тындинский районный суд, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, ранее осудили пару за сбыт наркотиков через интернет. Виновных приговорили к шести годам лишения свободы.

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#криминал #происшествия #Тында

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