В Благовещенске совершена дерзкая кража шашлыков

Фото: @kriminai.amur

В четверг, 30 сентября, в соцсетях Благовещенска появилось видео, снятое камерой наружного наблюдения в одном из гаражных массивов микрорайона. На кадрах ролика видно, как неизвестные своровали с мангала жарящийся шашлык.

В коротком сорокасекундном видео запечатлено преступление, выполненное по заветам «12 друзей Оушена». К мангалу с жарившемся на нем на решетке шашлыком на темной машине подъехали неизвестные. Открылась пассажирская дверь, и из автомобиля Lada Priora выскочил мужчина с накинутым на лицо капюшоном. Видимо, чтобы не узнали. Он схватил решётку с мясом и быстро заскочил обратно в автомобиль. Неизвестные скрылись с места преступления, а шокированный случившимся хозяин мяса только грустно смотрел им вслед.

Отметим, что из-за качества видео установить автомобильный номер преступников невозможно, но автор ролика и потерпевший за кадром сказали, что они номер запомнили.

В пресс-службе благовещенской полиции сообщили, что заявлений по этому случаю не поступало.