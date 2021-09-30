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30сентября
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сегодня, 15:46 9

В Благовещенске совершена дерзкая кража шашлыков

Неизвестные, лихо подъехав на машине, своровали ценный продукт у пострадавшего

В Благовещенске совершена дерзкая кража шашлыков
Фото: @kriminai.amur

В четверг, 30 сентября, в соцсетях Благовещенска появилось видео, снятое камерой наружного наблюдения в одном из гаражных массивов микрорайона. На кадрах ролика видно, как неизвестные своровали с мангала жарящийся шашлык.

В коротком сорокасекундном видео запечатлено преступление, выполненное по заветам «12 друзей Оушена». К мангалу с жарившемся на нем на решетке шашлыком на темной машине подъехали неизвестные. Открылась пассажирская дверь, и из автомобиля Lada Priora выскочил мужчина с накинутым на лицо капюшоном. Видимо, чтобы не узнали. Он схватил решётку с мясом и быстро заскочил обратно в автомобиль. Неизвестные скрылись с места преступления, а шокированный случившимся хозяин мяса только грустно смотрел им вслед.

Отметим, что из-за качества видео установить автомобильный номер преступников невозможно, но автор ролика и потерпевший за кадром сказали, что они номер запомнили.

В пресс-службе благовещенской полиции сообщили, что заявлений по этому случаю не поступало.

Просмотров всего: 1964

#происшествия #криминал

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    "Вредно мясо жареное!"

    (С) Кузя

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    6 часов назад

    А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные вещи: с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером украли даже закипающий во дворе самовар.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    Сейчас отечественные автомобили эксплуатируют в основном государственные организации. Нормальный человек себе такое не возьмёт. Не продолжение ли это приключений деятелей, ограбивших подпольное казино.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 часов назад

    Прямо сюжет для боевика! Накидайте варианты. Мой - "За шашлыком" (по типу советского фильма "За спичками").

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Дядя Саша

    Спасибо, посмеялась от души)))

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    За такое и убить мало! На святое покусились!+

  • Таранов

    Таранов
    3 часа назад

    Сфабриковано

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Ясен пень.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    2 часа назад

    Здесь нужен Виталий Наливкин, он разрешит данную проблему!

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