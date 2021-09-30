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30сентября
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Курбан Омаров после развода с Бородиной назвал себя ужасным мужем

Бывший муж Ксении Бородиной раскрыл причину их расставания

Курбан Омаров после развода с Бородиной назвал себя ужасным мужем
Фото: zvezdi.ru

Недавно Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после семи лет отношений. Супруги не стали раскрывать причины расставания. Но на днях Омаров сделал неожиданное признание в своём блоге, сообщает радио «Комсомольская правда».

После развода бывший супруг Бородиной показал себя вполне достойно. Курбан не поливал бывшую жену грязью, не стал делить имущество и заявил, что его интересуют только встречи с дочкой Теоной. А на днях Омаров заявил, что не был для Ксении хорошим мужем.

Поклонники расхвалили новое видео блогера и его весёлый нрав и удивились, почему с таким характером он не смог жить с женой.

В ответ бизнесмен неожиданно признался, что может быть хорошим другом, но «муж он ужасный». По его словам, он доказал это уже два раза в своих браках.

Ранее Ксения Бородина поделилась своими мыслями о расставании с мужем. Она призналась, что бывший супруг стал для неё чужим человеком и дала понять, что в браке он её очень обидел.

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#соцсети #шоу-бизнес

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