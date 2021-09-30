Привлечь молодых специалистов на госслужбу в Амурской области помогут спецпроекты

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Проект «Дни карьеры» и проект стажировок в правительстве области «Кадры решают» проводятся по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. Проекты направлены на популяризацию государственной гражданской службы среди молодежи, а также на привлечение молодых кадров на работу в органы власти. В связи с этим в Амурском государственном университете прошли встречи представителей исполнительных органов власти региона со студентами.

28 сентября студентам о своей деятельности рассказали представители министерства финансов, министерства экономического развития и внешних связей, управления государственного регулирования цен и тарифов, управления проектной деятельности и управления государственного заказа области.

29 сентября свою деятельность представили министерство здравоохранения, министерство культуры и национальной политики, министерство образования и науки, министерство по физической культуре и спорту, министерство социальной защиты населения и управление занятости населения области, сообщает пресс-служба правительства региона.

— На сегодняшний день в исполнительных органах власти и в аппарате губернатора более 90 вакансий, 67 из них могут быть замещены кандидатами, не имеющими опыта работы. Больше всего вакансий у нас в министерстве здравоохранения и в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря таким проектам, как «Дни карьеры» и «Кадры решают», мы рассчитываем привлечь на госслужбу молодых специалистов, заинтересованных в активной работе и развитии региона, – отметил Василий Орлов.