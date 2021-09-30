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30сентября
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сегодня, 15:17 2

Привлечь молодых специалистов на госслужбу в Амурской области помогут спецпроекты

Студентам АмГУ рассказали о том, как поступить на государственную гражданскую службу

Привлечь молодых специалистов на госслужбу в Амурской области помогут спецпроекты
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Проект «Дни карьеры» и проект стажировок в правительстве области «Кадры решают» проводятся по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова. Проекты направлены на популяризацию государственной гражданской службы среди молодежи, а также на привлечение молодых кадров на работу в органы власти. В связи с этим в Амурском государственном университете прошли встречи представителей исполнительных органов власти региона со студентами.

28 сентября студентам о своей деятельности рассказали представители министерства финансов, министерства экономического развития и внешних связей, управления государственного регулирования цен и тарифов, управления проектной деятельности и управления государственного заказа области.

29 сентября свою деятельность представили министерство здравоохранения, министерство культуры и национальной политики, министерство образования и науки, министерство по физической культуре и спорту, министерство социальной защиты населения и управление занятости населения области, сообщает пресс-служба правительства региона.

— На сегодняшний день в исполнительных органах власти и в аппарате губернатора более 90 вакансий, 67 из них могут быть замещены кандидатами, не имеющими опыта работы. Больше всего вакансий у нас в министерстве здравоохранения и в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря таким проектам, как «Дни карьеры» и «Кадры решают», мы рассчитываем привлечь на госслужбу молодых специалистов, заинтересованных в активной работе и развитии региона, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #студенты

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    Привлечь не сложно - дайте им хорошую зарплату и гарантированную соцподдержку.

    Другой вопрос - на сколько молодые специалисты окажутся подготовленными для такой работы?

  • RasMike

    RasMike
    6 часов назад

    На федеральной госслужбе, для большинства потолок специалист-эксперт и 30-32 рубля ЗП, а задач выше крыши, вот и вся карьера. Простой молодежи там почти никогда не было и не будет.

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