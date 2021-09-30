Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками после госпитализации

62-летняя Гузеева в личном блоге обратилась к поклонникам и попросила их проявить терпение. Актриса просит не беспокоить её и близких вопросами, так как ей и «так страшно». Лариса Андреевна подтвердила, что заболела «этой гадостью» и проходит лечение.

О состоянии телеведущей ходят противоречивые слухи. Одни источники писали, что у Гузеевой начались проблемы с почками. По другим данным, самочувствие Ларисы Андреевны удовлетворительное.

Дочь артистки Ольга Бухарова накануне ответила на вопросы поклонников, которые волнуются за ведущую, и сообщила, что с «мамой всё в порядке».

Несколько дней назад Лариса Гузеева вернулась из Крыма, где проходила оздоровительные процедуры в частной клинике. Предполагается, что коронавирусом она заразилась во время поездки.