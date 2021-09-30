В Амурской области стартовала уборка сои

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В Приамурье началась уборка сои. По данным на 27 сентября работы ведутся в восьми районах Амурской области. Текущая средняя урожайность – 19,3 центнер на гектар, а убрать удалось уже 23,8 тысячи гектар. В среднем темп уборки и урожайность выше, чем годом ранее.

Лучшая урожайность зафиксирована в хозяйствах Тамбовского (22 центнер на гектар), Константиновского (21 центнер на гектар), Ивановского (20 центнер на гектар) и Октябрьского районов (18,9 центнер на гектар).

Губернатор Приамурья Василий Орлов решил проинспектировать некоторые хозяйства региона. Он посетил «Амурский партизан» и «Байкал», а после выехал в поля около села Косицино Тамбовского района.

—Урожайность на этом поле составляет 22 центнера сои с гектара. Считаем это показатель неплохим для этого года. Работает 24 комбайна из 25, задействовано четыре трактора, – рассказала Надежда Степаненко, генеральный директор ООО «Амурский партизан».

— В Приамурье началась и продолжается уборка сои. Меры поддержки, предусмотренные правительством области, дают результаты. Речь идет о мерах поддержки на приобретение удобрений, современной сельскохозяйственной техники. На поле «Амурского партизана» мы видим очень хорошую урожайность – порядка 22 центнеров с гектара. Планируем, что продолжение оказания поддержки приведет к увеличению в регионе показателей урожайности с гектара и валового сбора сои, – сказал Василий Орлов, губернатор Приамурья.