Прокуратура объявила предостережения в связи с задержками ремонта дорог в Благовещенске

Прокуратура объявила предостережения подрядным организациям о недопустимости срыва графиков выполнения работ. Также стало известно, что в конце сентября прокуратура внесла представление мэру города о ненадлежащем планировании ремонтов сетей и дорог областного центра.

— Администрация города в лице заказчика – Городского управления капитального строительства – постоянно контролирует все участки, на которых проводятся работы. В случае нарушения сроков контрактов ведется претензионная работа в отношении подрядной организации с начислением пени за нарушение сроков. В случае, если выявляется нарушение качества, подрядная организация переделывает дефектные участки за свой счет, – прокомментировали в мэрии.

29 сентября и. о. прокурора Благовещенска Дмитрий Ханюков встретился с жильцами многоквартирного дома по адресу: улица Артиллерийская, 20, где уже три месяца из-за ремонта теплотрассы нет горячей воды.

Выяснено, что причиной длительного отсутствия горячего водоснабжения стал ремонт теплосети, который проводит ООО «Респект». Сроки завершения работ – конец сентября. Ремонт затянулся в связи с задержками поставок комплектующих и приборов учёта.

Представитель подрядчика пообещал жильцам, что горячая вода вернется в дома в ближайшее время, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.