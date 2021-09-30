Пострадавшим во время пандемии амурским предпринимателям сохранили пониженные налоговые ставки

На заседании Законодательного собрания Амурской области приняты поправки в областной закон по поводу пониженных налоговых ставок. Шесть видов бизнеса, которые сильнее всего пострадали во время пандемии, низкие ставки сохранят на следующий год, для туристической отрасли нововведения продлят на пять лет, рассказали в пресс-службе заксобрания.

Речь идёт о тех предпринимателях, которые находятся на упрощённой системе налогообложения. К наиболее пострадавшим от пандемии отнесли общественное питание, кинотеатры, искусство, развлечения, спорт, физкультурно-оздоровительную деятельность, отдых и музеи. Если налог исчисляется исходя из доходов, уменьшенных на величину расходов ставка составит 5 процентов, если только из доходов – 1 процент.

— Целый ряд поправок в законе коснется туристической отрасли. Не секрет, что эта деятельность серьезно пострадала в период коронавирусной инфекции. В первую очередь это касается туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, а также деятельности по предоставлению мест для временного проживания. Налоговые послабления на них рассчитаны на ближайшие пять лет начиная со следующего года, – пояснила председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

Кроме того, пониженные ставки установили для организаций и предпринимателей, которые имеют статус социальных. Речь идёт о тех видах бизнеса, где работниками являются инвалиды, пенсионеры, беженцы, выпускники детских домов и многие другие. Таких предприятий в Амурской области на август 2021 года зарегистрировано 53.