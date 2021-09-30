В пригороде Благовещенска создадут новый центр для молодёжи «Авангард»

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Московской области Дарья Борисова работает в эти дни в Благовещенске. Ее приезд связан с созданиемплощадки «Авангард» на территории Приамурья.

Поскольку в Амурской области уже давно создана и работает мощная система патриотического воспитания, Дарью Борисову познакомили с отдельными звеньями этой системы. Так, в нашем регионе действуют 217 тимуровских отрядов, 88 патриотических клубов, 28 отрядов по благоустройству воинских захоронений. Хорошо развивается и движение «Юнармия».

Что касается обсуждаемого вопроса о создании нового патриотического центра «Авангард», то его планируется разместить в пригороде Благовещенска, на территории бывшего танкового училища. Там будет общежитие, спортзал, учебный корпус и другие сооружения. Деятельность амурского центра «Авангард» будет встроена в уже имеющуюся систему патриотического воспитания молодежи.

Дарья Борисова дала рекомендации, которые помогут избежать ошибок при создании амурского центра. В частности, она посоветовала не опираться всецело на опыт других субъектов, а учитывать климатические особенности региона, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.