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30сентября
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сегодня, 13:47 2

На Камчатке у водителя внедорожника изъяли более тонны красной икры

Стоимость найденного составила свыше 34 миллионов рублей

На Камчатке у водителя внедорожника изъяли более тонны красной икры
Фото: https://mvdmedia.ru/

В Камчатском крае полицейские обнаружили в остановленном внедорожнике 1 200 килограммов красной икры, которая была добыта незаконно, сообщает региональное управление МВД.

Инспекторы ГИБДД остановили машину в ночное время на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково, водитель пытался скрыться. В багажнике автомобиля сотрудники обнаружили икру рыб семейства лососёвых. Стоимость изъятого составила более 34 миллионов рублей. Выяснилось, что водитель внедорожника вместе со своим знакомым купили икру в Усть-Большерецком районе. Они собирались перерабатывать её и сбывать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, совершённое по предварительному сговору».

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#Дальний Восток #происшествия #криминал

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Комментарии
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  • Leg

    Leg
    1 час назад

    34 млн/1200 кг=28300 за кг??? в МВД есть калькуляторы?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    10 минут назад

    Может быть это не МВД, а местные переписчики новостей очепятались? )))

    А водила - дебил! Зная, что на пути из Усть-Большерецка в Петропавловск стоит, как минимум, три поста рыбинспекторов, мог бы и оправдательными документами запастись.

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