На Камчатке у водителя внедорожника изъяли более тонны красной икры
Стоимость найденного составила свыше 34 миллионов рублей
В Камчатском крае полицейские обнаружили в остановленном внедорожнике 1 200 килограммов красной икры, которая была добыта незаконно, сообщает региональное управление МВД.
Инспекторы ГИБДД остановили машину в ночное время на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково, водитель пытался скрыться. В багажнике автомобиля сотрудники обнаружили икру рыб семейства лососёвых. Стоимость изъятого составила более 34 миллионов рублей. Выяснилось, что водитель внедорожника вместе со своим знакомым купили икру в Усть-Большерецком районе. Они собирались перерабатывать её и сбывать.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, совершённое по предварительному сговору».
Просмотров всего: 187
#Дальний Восток #происшествия #криминал