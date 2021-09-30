На Камчатке у водителя внедорожника изъяли более тонны красной икры

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В Камчатском крае полицейские обнаружили в остановленном внедорожнике 1 200 килограммов красной икры, которая была добыта незаконно, сообщает региональное управление МВД.

Инспекторы ГИБДД остановили машину в ночное время на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково, водитель пытался скрыться. В багажнике автомобиля сотрудники обнаружили икру рыб семейства лососёвых. Стоимость изъятого составила более 34 миллионов рублей. Выяснилось, что водитель внедорожника вместе со своим знакомым купили икру в Усть-Большерецком районе. Они собирались перерабатывать её и сбывать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, совершённое по предварительному сговору».