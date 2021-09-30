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30сентября
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сегодня, 13:30 1

Около двенадцати миллиардов рублей заложено в бюджет Амурской области на развитие здравоохранения

Губернатор области Василий Орлов оценил будущие расходы регионального минздрава на заседании правительства

Около двенадцати миллиардов рублей заложено в бюджет Амурской области на развитие здравоохранения

В ходе обсуждения бюджета области были названы суммы, которые планируется выделить на развитие здравоохранения. Всего в проекте бюджета будет предусмотрено 11,8 миллиарда рублей, из которых 10,5 миллиарда составят средства областного бюджета, и ещё 1,3 миллиарда – федерального.

— Привлечение специалистов для работы в сельские населенные пункты остается одной из первоочередных задач в области. Планируется, что в 2022 году единовременные компенсационные выплаты получат 28 врачей и 10 фельдшеров. На данные цели в проекте бюджета предусмотрено 76 миллионов рублей, – рассказала заместитель министра здравоохранения области Наталья Газданова.

Также в бюджет заложены суммы на приобретение жилья для проживания медработников.

— Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета на развитие здравоохранения в будущем году. Доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей области – основные задачи, которые мы ставим перед собой при долгосрочном планировании. Реализация региональных и федеральных проектов в сфере здравоохранения позволят также снизить смертность населения, повысить продолжительность жизни, сократить дефицит медицинских кадров. Однако главным для нас, в том числе при разработке проекта бюджета, должны оставаться люди. Жители области, вне зависимости от района и населенного пункта, где они живут, должны иметь возможность получить медицинскую помощь быстро, качественно и в комфортных условиях, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Далее проект бюджета будет направлен для согласования на федеральный уровень и после утверждения рассмотрен заксобранием области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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#губернатор #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    22 минуты назад

    Крышу в Бурее почините, в хирургическом корпусе, клоуны

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