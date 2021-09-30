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30сентября
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сегодня, 13:16 0

Библиотеки Благовещенска принимают использованные батарейки и макулатуру

Сбор проходит в рамках городской экологической акции «Город берегу. РазДельный сбор»

Библиотеки Благовещенска принимают использованные батарейки и макулатуру
Фото: admblag.ru

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщает об открытии пунктов приёма использованных батареек и макулатуры на базе библиотек областной столицы. Сбор пройдёт в рамках городской экологической акции «Город берегу. РазДельный сбор».

«Наш уважаемый читатель, подписчик! Конечно, вы как современный и просвещённый человек знаете, что использованные батарейки нельзя выбрасывать. Содержащиеся в них кадмий, цинк и оксид марганца могут попасть в землю и воду, навредить окружающей экосистеме, в том числе растениям и животным. А как избавиться от батареек? Вы можете принести их в ближайшую библиотеку и положить в специальный контейнер», – обращается к горожанам муниципальная информационно-библиотечная система Благовещенска у себя в инстаграм-аккаунте.

Всего в амурской столице 12 библиотек, готовых принять батарейки и макулатуру. При этом отмечается, что батарейки примут в неограниченном количестве. Главное, чтобы они были чистые и целые. Когда контейнер наполнится, библиотекари передадут все собранное на утилизацию.

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#экология

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