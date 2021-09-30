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30сентября
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Алла Пугачёва поддержала актрису Юлию Пересильд перед полётом в космос

Юлия Пересильд отправится на МКС через неделю

Алла Пугачёва поддержала актрису Юлию Пересильд перед полётом в космос
Фото: nation-news.ru

Актриса Юлия Пересильд готовится к полёту на МКС вместе с режиссёром Климом Шипенко для съёмок фильма «Вызов». За неделю да старта певица Алла Пугачева записала для Юлии видео с добрыми пожеланиями, сообщает «Комсомольская правда».

До исторического полёта в космос корабля «Союз МС-19» осталась уже неделя. Воздушное судно стартует к МКС с космодрома Байконур 5 октября, а вернется на Землю 17 октября. Впервые в истории в космос отправятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко, актриса Алёна Мордовина, а также оператор Алексей Дудин. Вместе с ними полетят космонавты Антон Шпаклеров и Олег Артемьев.

Юлия опубликовала в своём Instagram напутственное видео, которое для неё записала Алла Пугачева. Примадонна обратилась к актрисе с добрыми пожеланиями перед предстоящим полётом в космос. Пересильд была тронута словами любимой певицы и поблагодарила её за внимание.

Уже несколько месяцев актриса проходит подготовку к съёмкам в космосе. Она живёт в жёстком режиме, от которого очень устаёт. Юлия ранее рассказывала, что уже испытала ощущение невесомости и попробовала «космическое» меню.

В фильме, снятом на МКС, Пересильд исполнит главную роль девушки-врача.

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#кино #космос #соцсети #шоу-бизнес

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