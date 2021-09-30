Алла Пугачёва поддержала актрису Юлию Пересильд перед полётом в космос

До исторического полёта в космос корабля «Союз МС-19» осталась уже неделя. Воздушное судно стартует к МКС с космодрома Байконур 5 октября, а вернется на Землю 17 октября. Впервые в истории в космос отправятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко, актриса Алёна Мордовина, а также оператор Алексей Дудин. Вместе с ними полетят космонавты Антон Шпаклеров и Олег Артемьев.

Юлия опубликовала в своём Instagram напутственное видео, которое для неё записала Алла Пугачева. Примадонна обратилась к актрисе с добрыми пожеланиями перед предстоящим полётом в космос. Пересильд была тронута словами любимой певицы и поблагодарила её за внимание.

Уже несколько месяцев актриса проходит подготовку к съёмкам в космосе. Она живёт в жёстком режиме, от которого очень устаёт. Юлия ранее рассказывала, что уже испытала ощущение невесомости и попробовала «космическое» меню.

В фильме, снятом на МКС, Пересильд исполнит главную роль девушки-врача.