Жители амурских сёл Марково и Сергеевка, пострадавших от паводка, получат овощи

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В четверг, 30 сентября, администрация Благовещенского района в своих соцсетях сообщила о решении оказать помощь жителям сёл Марково и Сергеевка, которые пострадали от паводка 2021 года. Людям будут выдавать овощи.

— Принято решение об оказании единовременной материальной помощи всем гражданам, постоянно проживающим в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах от второго и более этажей на территории сел Марково и Сергеевка, в границах населенного пункта и пострадавших в результате паводка 2021 года, – сообщают в пресс-службе администрации.

Люди, подавшие заявление в сельсоветах, получат 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов моркови и свеклы. Приём заявлений продолжается.