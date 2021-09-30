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Жители амурских сёл Марково и Сергеевка, пострадавших от паводка, получат овощи

Решение об оказании материальной помощи приняли в администрации Благовещенского района

Жители амурских сёл Марково и Сергеевка, пострадавших от паводка, получат овощи
Фото: pixabay.com

В четверг, 30 сентября, администрация Благовещенского района в своих соцсетях сообщила о решении оказать помощь жителям сёл Марково и Сергеевка, которые пострадали от паводка 2021 года. Людям будут выдавать овощи.

— Принято решение об оказании единовременной материальной помощи всем гражданам, постоянно проживающим в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах от второго и более этажей на территории сел Марково и Сергеевка, в границах населенного пункта и пострадавших в результате паводка 2021 года, – сообщают в пресс-службе администрации.

Люди, подавшие заявление в сельсоветах, получат 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов моркови и свеклы. Приём заявлений продолжается.

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#большая вода #помощь

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