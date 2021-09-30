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30сентября
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сегодня, 12:45 1

В Амурской области запустят цифровую платформу «Мой спорт»

Платформа успешно реализуется уже в 45 регионах

В Амурской области запустят цифровую платформу «Мой спорт»
Фото: amurminsport

В рамках всероссийского форума «Россия – спортивная держава» министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека подписал соглашение о пилотном запуске в регионе цифровой платформы «Мой спорт». На днях прошло первое совещание по реализации проекта и утверждению дорожной карты, рассказали в инстаграм-аккаунте амурского минспорта.

Сообщается, что платформа «Мой спорт» успешно реализуется уже в 45 регионах страны. На сегодняшний день в онлайн-режиме с ней работают более 500 спортивных организаций по 140 видам спорта.

Платформа предназначена для спортсменов, родителей, тренеров и администраторов, спортивных федераций и органов власти. С её помощью атлеты смогут следить за результатами своих контрольных испытаний, видеть изменения в расписании, а также удаленно получать задания от тренера. Кроме того, платформа облегчит проведение аналитики, предоставление отчетности, а также сбор статистических данных.

В первую очередь к системе подключат Амурскую областную спортивную школу, школу олимпийского резерва, а также две муниципальные спортшколы в Белогорске и Тынде.

В ближайшее время специалистов обучат работе с платформой. А после внесения всех необходимых данных и актуализации информации использовать преимущества системы «Мой спорт» смогут тренеры и воспитанники. Если тестирование пройдёт успешно, к системе подключат и другие спортивные учреждения региона.

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#спорт #областная власть

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    19 минут назад

    Любопытно, а хватило бы средств, потраченных на внедрение этой платформы в Амурке, на строительство новой школы олимпийского резерва (если кто-то не знает, то эта школа "размазана" по всему Благовещенску) и капитальный ремонт спортзала ДЮСШ №3?

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