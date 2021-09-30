Участник «Евровидения» Айк Акопян скончался в возрасте 44 лет

О смерти Айка Акопяна, который выступал под сценическим псевдонимом Айко, сообщается на официальной странице Армянского музея Москвы и культуры наций в Facebook. Музыкант умер в 44 года от последствий коронавируса.

Известно, что Айко был госпитализирован с подтверждённым COVID-19 и более двух недель находился в тяжёлом состоянии.

У исполнителя остался 11-летний сын Арман от брака с певицей Анаит Симонян. В прошлом году супруги развелись.

Айко с детства занимался музыкой и умел играть на разных музыкальных инструментах. Он окончил Ереванскую консерваторию, был певцом, а также писал музыку к фильмам. В 2006 году музыкант получил звание заслуженного артиста Армении, а в 2007 на Евровидении Айк Акопян занял восьмое место.

Как сообщает «Пятый канал», соболезнования родным и близким покойного приносят не только поклонники артиста, но и его звёздные коллеги.

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян опубликовал в Instagram фото Айко и рассказал, что сотрудничал с музыкантом ещё во времена КВН. Оказалось, что композитор написал все аранжировки для команды Гарика «Новые Армяне».

Кинорежиссёр Сарик Андреасян заявил, что мир потерял талантливого человека. Он вспомнил о сотрудничестве с Айко, который написал «шедевральную музыку к его фильму».