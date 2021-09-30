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сегодня, 12:16 0

В Свободном разыскивается водитель, сбивший пешехода насмерть

С места ДТП он скрылся

В Свободном разыскивается водитель, сбивший пешехода насмерть
Фото: pixabay.com

В среду, 29 сентября, около 19:10 в Свободном, недалеко от строящегося посёлка в микрорайоне Северном, неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает амурское управление ГИБДД.

Потерпевший от полученных травм погиб на месте, его личность не установили. Полицейские полагают, что виновником ДТП может быть водитель грузового автомобиля. Если вы оказались очевидцем данного происшествия, то сообщите информацию по телефонам: 8 (41643) 55-6-98, 102 или 112.

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#ДТП #происшествия

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