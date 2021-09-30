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30сентября
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сегодня, 12:29 0

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно через портал госуслуг

Перепись состоится с 15 октября по 14 ноября

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно через портал госуслуг
Фото: pexels.com

С 15 октября по 14 ноября состоится Всероссийская перепись населения, принять в ней участие можно будет через портал госуслуг, сообщили в управлении государственной службы Амурской области.

Для тех, кто решит принять участие онлайн, будет работать услуга «Участие в переписи населения». Воспользоваться такой возможностью смогут те, у кого есть запись в ЕСИА. Один человек сможет заполнить переписные листы на всех членов домохозяйства.

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#жизнь

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