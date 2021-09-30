У диких кабанов в двух районах Амурской области выявили чуму

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В последние сутки на территории Амурской области зафиксировали два случая африканской чумы свиней у диких кабанов. Инфекцию выявили в Благовещенском и Завитинском районах. Всего на сегодняшний день работа по нераспространению АЧС проводится на девяти территориях Приамурья. Для того чтобы остановить распространение инфекции, принято решение о сокращении популяции диких свиней.

В управлении ветеринарии напомнили о том, что контроль АЧС среди диких животных проводится круглогодично. В связи с выявленными случаями заражения принято решение о сокращении поголовья дикого кабана с 0,37 особей на тысячу гектаров до 0,2 особей на тысячу гектаров.

— На сегодняшний день рассматриваются две основные версии заноса АЧС на территорию региона – из дикой фауны и посредством кормления животных сомнительными отходами без соответствующей термической обработки. Вполне вероятно, что распространению вируса способствовало наводнение, которое размыло лесные зоны и вместе с водой занесло опасное заболевание в населенные пункты. Снижение численности дикого кабана и, как следствие, рисков возникновения новых вспышек АЧС в дикой природе, – уже опробованная и довольно эффективная мировая практика в борьбе с африканской чумой свиней, – сообщил Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии Приамурья.

Напомним, что ранее в правительстве Амурской области сложившуюся ситуацию с АЧС назвали неблагоприятной, так как с начала года выявили 23 очага заболевания. В поселениях, в которых введён карантин по чуме, провели дезинфекцию. Кроме того, отчуждено порядка трех тысяч голов свиней.