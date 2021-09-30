В Амурской области за наркотики и взятку осуждены двое мужчин

Двое жителей Приморского края были осуждены Бурейским районным судом за оборот наркотических средств и попытку дать взятку должностному лицу органов госбезопасности.

В ходе судебного заседания установлено, что двое жителей Приморья 1969 и 1985 годов рождения приобрели наркотическое средство, массой около килограмма, чтобы вывезти его в Приморье. В тот же день на посту ДПС их автомобиль остановили и досмотрели сотрудники ГИБДД. Незаконный препарат был обнаружен и изъят сотрудниками управления ФСБ по Амурской области.

Пытаясь срочно решить возникшую проблему, злоумышленники попытались дать взятку одному из сотрудников управления ФСБ. Последний заранее сообщил об этом своему руководству, в связи с чем передача части средств от запланированных шестисот тысяч рублей прошла в рамках оперативного мероприятия.

В итоге суд назначил фигурантам дела наказание в виде семи лет и шести месяцев исправительной колонии строгого режима, сообщает управление Следственного комитета России по Амурской области.