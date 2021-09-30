Министр ЖКХ Амурской области отвечает на вопросы по поводу отопительного сезона

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За три дня амурчане задали более 360 вопросов, связанных с отоплением, сообщает региональный ЦУР. Также более 60 комментариев по этой теме оставили подписчики в нашем инстаграм-аккаунте.

Прямо сейчас министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов отвечает на все вопросы на тему отопительного сезона, которые возникли у жителей Приамурья. Прямой эфир можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Амур.инфо или ЦУРа.

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#ЖКХ #ЦУР: решаем вместе

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Кристина Хасуева