Министр ЖКХ Амурской области отвечает на вопросы по поводу отопительного сезона
Прямой эфир идёт в инстаграм-аккаунте ЦУРа и ИА «Амур.инфо»
За три дня амурчане задали более 360 вопросов, связанных с отоплением, сообщает региональный ЦУР. Также более 60 комментариев по этой теме оставили подписчики в нашем инстаграм-аккаунте.
Прямо сейчас министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов отвечает на все вопросы на тему отопительного сезона, которые возникли у жителей Приамурья. Прямой эфир можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Амур.инфо или ЦУРа.
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