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30сентября
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сегодня, 11:32 0

Министр ЖКХ Амурской области отвечает на вопросы по поводу отопительного сезона

Прямой эфир идёт в инстаграм-аккаунте ЦУРа и ИА «Амур.инфо»

Министр ЖКХ Амурской области отвечает на вопросы по поводу отопительного сезона
Фото: pixabay.com

За три дня амурчане задали более 360 вопросов, связанных с отоплением, сообщает региональный ЦУР. Также более 60 комментариев по этой теме оставили подписчики в нашем инстаграм-аккаунте.

Прямо сейчас министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов отвечает на все вопросы на тему отопительного сезона, которые возникли у жителей Приамурья. Прямой эфир можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Амур.инфо или ЦУРа.

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#ЖКХ #ЦУР: решаем вместе

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