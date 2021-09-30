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30сентября
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В Москве арестован глава Group-IB Илья Сачков по обвинению в госизмене

Илье Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы

В Москве арестован глава Group-IB Илья Сачков по обвинению в госизмене
Фото: Twitter

В Москве по обвинению в госизмене был арестован основатель российской компании в сфере информационной безопасности Илья Сачков. В офисах Group-IB уже прошли обыски. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает «Пятый канал».

Суд арестовал главу компании Group-IB на два месяца. Илью Сачкова подозревают в государственной измене.

Его компания занимается борьбой с киберпреступлениями и онлайн-мошенничеством. На сайте Group-IB появилось заявление, в котором сообщается, что «сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации».

Однако следователи явно считают иначе. Компания Сачкова сотрудничала с крупнейшими международными организациями. К подбору своих сотрудников в Group-IB всегда относились тщательно, они даже проходили исследование на полиграфе. Тем не менее год назад одного из работников подозревали в попытке продать личные сведения пользователей одной из соцсетей.

Сам Сачков уже фигурировал в громком деле о госизмене. Несколько лет назад он давал показания против бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который был осуждён за работу на американские спецслужбы.

Два года назад с Сачковым произошёл ещё один скандал. Тогда глава Group-IB открыл огонь по таксистам из газового пистолета. Оказалось, что это уже не первый подобный случай. В 2012 году пьяный Сачков выстрелил в спину охраннику отеля, который сделал ему замечание. Тогда он сумел избежать наказания.

Но сейчас дело обстоит гораздо серьёзней. По обвинению в госизмене Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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#бизнес #происшествия #суды

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