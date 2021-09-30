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30сентября
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сегодня, 11:15 6

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к школе

Деньги будут брать из материнских капиталов

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к школе
Фото: pexels.com

Счётная палата предложила готовить ребёнка к школе с помощью маткапитала и распоряжаться остатками денег по своему усмотрению. Предложения об этом аудиторы уже подготовили, сообщается в отчёте ведомства.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», – говорится в отчете Счетной палаты.

В ведомстве посчитали, чтобы собрать мальчика к школе, нужно потратить 19,3 тысячи рублей, на девочку – 23,8 тысячи рублей. Если это предложение примут, ежегодно из федерального бюджета на эти цели понадобится около 60 миллиардов рублей.

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#финансы #школа

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    3 часа назад

    Было бы не плохо, только за чей счет банкет ?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а брать деньги из выручки от продажи газа или нефти не пробовали??? Вы еще из пенсии опять дерните благодетели вы наши)))

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Не поняла... это из того маткапитала, который родители могут использовать на образование/жилье и пр. оговоренные в законе цели по своему усмотрению?!...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Тоже ничерта не понял из какого маткапитала я смогу взять деньги на подготовку ребёнка в школу! У меня ведь только отцовский капитал, тот, который я сам зарабатываю.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Офис агитировал за ЕР?теперь не жалуйся

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 минут назад

    Крон, за едро агитировал ты! Так что не надо валить сваливать свои грехи на меня!

    Хотя, ты же балабол - ни одного доказательства своих обвинений привести не можешь! )))

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