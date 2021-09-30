Счетная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на подготовку к школе

Счётная палата предложила готовить ребёнка к школе с помощью маткапитала и распоряжаться остатками денег по своему усмотрению. Предложения об этом аудиторы уже подготовили, сообщается в отчёте ведомства.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», – говорится в отчете Счетной палаты.

В ведомстве посчитали, чтобы собрать мальчика к школе, нужно потратить 19,3 тысячи рублей, на девочку – 23,8 тысячи рублей. Если это предложение примут, ежегодно из федерального бюджета на эти цели понадобится около 60 миллиардов рублей.