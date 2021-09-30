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30сентября
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сегодня, 10:45 1

В Свободном для газовиков строят новый микрорайон Алексеевский

Улицам уже присвоили названия

В Свободном для газовиков строят новый микрорайон Алексеевский
Фото: pixabay.com

В Классификатор адресов Российской Федерации внесли названия улиц в новом микрорайоне Алексеевский в Свободном. Он будет примыкать к уже существующему микрорайону Северный.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Свободного, жилая застройка производится для работников газовой отрасли.

— Это комплексная плотная застройка многоквартирными жилыми домами. Благоустройство также включено в проект. В планах построить там, помимо жилых домов, ещё и школу, детский сад и Дом культуры, – сообщили в администрации города в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо. – Заказчиком строительства выступает «Газпром трансгаз Томск».

Улицы в микрорайоне Алексеевский получили такие названия, как улица имени Леонида Гайдая, улица Михаила Архангела, улица имени Нины Распоповой, Учебная и Широкая.

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#Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    А для амурчан хрен

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