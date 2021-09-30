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30сентября
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сегодня, 10:00 0

Актёр Константин Глушков умер в реанимации

Константину Глушкову было 56 лет

Актёр Константин Глушков умер в реанимации
Фото: rueconomics.ru

Актёр Константин Глушков скончался в возрасте 56 лет от остановки сердца. Печальную новость о смерти артиста сообщил в социальных сетях его сын, пишет «СтарХит».

Сын Глушкова рассказал, что отца привезли в больницу на скорой помощи. Актёра отправили в реанимацию, где в ночь с 24 на 25 сентября у него остановилось сердце. 28 сентября Константина Глушкова похоронили в Зеленограде.

56-летнего актера знали по ролям во многих сериалах. Также он был продюсером и автором нескольких сценариев. В 1998 году он получил премию «Тэфи» за телепередачу «Лукоморье».

Актёр Антон Ескин рассказал «Пятому каналу», что Глушков написал книгу про своего учителя и друга Михаила Евдокимова и мечтал снять о нём кино.

Ескин также прокомментировал возможные причины скоропостижной кончины своего коллеги. По его словам, Глушков давно боролся с лишним весом, ему было непросто заниматься активной деятельностью. Также, по утверждению Ескина, артист ранее перенёс инфаркт.

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#память #шоу-бизнес

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