В 2022 году в бюджет Амурской области поступит около 91,6 миллиарда рублей

Фото: pixabay.com

В амурском правительстве продолжают работу по созданию проекта областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Так, в планах в будущем году получить поступления в бюджет в объеме 91,6 миллиарда рублей, причём из них 16,9 миллиарда рублей – это налог на прибыль от золотодобывающей, энергетической и строительной отраслей.

— В текущем году принят пакет новых мер социальной поддержки, на который в проекте бюджета 2022 года дополнительно предусмотрено более 250 миллионов рублей. Это дополнительные льготы по оплате ЖКУ детям войны, единовременные и ежемесячные выплаты заслуженным работникам Амурской области. Для категории «дети войны» на постоянной основе введены выплаты ко Дню Победы. Ранее такая мера социальной поддержки оказывалась только в юбилейные годы Победы. Кроме этого, расширена программа регионального материнского капитала. В ней появились новые направления: получение платного образования ребенком, оплата медицинских услуг, – рассказала Вера Артемьева, министр финансов Приамурья.

Кроме того, в исполнение майских указов президента в бюджете предусмотрены все решения по оплате труда бюджетников. При расчёте сумм учитывался ожидаемый рост зарплат на 7,1 %, а также рост минимального размера оплаты труда в октябре на 4 %.

Большую часть бюджета, а именно 22 миллиарда рублей, планируют направить на реализацию нацпроектов. Из них 18,4 миллиарда рублей – это федеральные средства и 3,5 миллиарда рублей – областной бюджет. Увеличится на 1 миллиард рублей и финансовая поддержка муниципальных образований. Она составит более 31 миллиарда рублей, что на 4,3 % больше, чем в текущем году.

— Бюджет области в ближайшие три года сохранит свою социальную направленность. Основные расходы предполагаются на мероприятия, которые способствуют повышению уровня жизни амурчан. В следующем году планируется увеличить расходы на реализацию нацпроектов, социальную поддержку граждан, а также развитие муниципальных образований, – отметил губернатор Василий Орлов.