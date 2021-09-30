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30сентября
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сегодня, 10:15 2

По одной из улиц Благовещенска дети возвращаются из школы в темноте

Причину выключения фонарей уже выясняют

По одной из улиц Благовещенска дети возвращаются из школы в темноте
Фото: love_city28

Благовещенцы написали в соцсетях, что в районе улицы Воронкова уже две недели не работают фонари. Жители пояснили, что детям приходится ходить домой из школы в темноте. На участке от Кантемирова до Студенческой можно ориентироваться только по свету фар автомобилей.

В инстаграм-аккаунте @love_city28 опубликовали видео, на котором видно, что поздним вечером ходить по участку этой дороги небезопасно. Здесь стоит около десятка неработающих фонарей.

В администрации Благовещенска прокомментировали ситуацию.

— В прошлом году на улице Воронкова проводился комплексный ремонт. В ходе работ также меняли и освещение. Сейчас подрядчик, который проводил ремонтные работы, выясняет причины поломки фонарей. Если это гарантийный случай, то подрядчик устранит все нарушения. Однако, если в помехах в работе уличного освещения виновата сторонняя организация, то недочёты должен устранять виновник, – сообщили в мэрии.

Напомним, что в Благовещенске продолжается опрос, посвящённый работе общественного транспорта. Несмотря на то, что в автобусах ездят около 40 тысяч человек, высказать своё мнение не поленились всего около тысячи жителей.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Однозначно или Путин, или Имамеев виноваты! )))

  • sms-ка

    sms-ка
    41 минута назад

    Кошмар, в Чигирях дети постоянно, в полной темноте, домой возвращаются.

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