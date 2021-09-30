В Амурской области определили библиотекаря года

Каждый год в Приамурье выявляют лучшего библиотечного работника. Вот и в этом году Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского провела конкурс «Библиотекарь года». Соревнование учредило министерство культуры и архивного дела Амурской области.

Библиотекарем года–2021 стала главный библиотекарь Козьмодемьяновской библиотеки Олеся Бойко. Девушка представляла Тамбовскую межпоселенческую центральную библиотеку. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт tambovskii_raion.

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#конкурсы

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Екатерина Безсонова