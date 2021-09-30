Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:33 0

В Амурской области определили библиотекаря года

Победила сотрудница Козьмодемьяновской библиотеки

В Амурской области определили библиотекаря года
Фото: tambovskii_raion_

Каждый год в Приамурье выявляют лучшего библиотечного работника. Вот и в этом году Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского провела конкурс «Библиотекарь года». Соревнование учредило министерство культуры и архивного дела Амурской области.

Библиотекарем года–2021 стала главный библиотекарь Козьмодемьяновской библиотеки Олеся Бойко. Девушка представляла Тамбовскую межпоселенческую центральную библиотеку. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт tambovskii_raion.

Просмотров всего: 308

#конкурсы

распечатать


Общество 1

Преподаватель Амурского кадетского корпуса борется за победу в конкурсе «Педагог-психолог России–2021»
Общество 2

Амурчане могут поддержать представителя региона в конкурсе «Учитель года России»
Общество 1

Десять амурских общественных проектов получили деньги на реализацию
Общество 1

Всероссийский конкурс «Учитель года России» будет проходить в формате телешоу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь