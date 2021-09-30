Финская компания учит амурских сварщиков

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

29-30 сентября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки и судостроительного завода впервые в Амурской области стартовала стратегическая сессия «Международные стандарты в сварочном производстве».

В мероприятии принимают участие порядка 50 человек – мастера производственного обучения, преподаватели, студенты колледжей, представители работодателей, отраслевых органов власти. Почётными гостями стали специалисты Российского представительства финской компании Kemppi. Основная цель сессии – совместно определить стратегии подготовки специалистов сварочного производства.

В ходе мероприятия запланированы обсуждения, теоретические занятия, практическая часть с демонстрацией сварочного оборудования и выдачей сертификатов, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

— Хочу выразить надежду, что сегодняшнее мероприятие будет иметь практическое продолжение. Наши заводы, безусловно, заинтересованы в установлении тесных взаимоотношений с лидерами технологии сварки, которые являются основами основ в машиностроении, – сказал генеральный директор АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» Степан Попов.