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30сентября
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сегодня, 09:44 1

Финская компания учит амурских сварщиков

Запланированы теория, практика и выдача сертификатов

Финская компания учит амурских сварщиков
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

29-30 сентября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки и судостроительного завода впервые в Амурской области стартовала стратегическая сессия «Международные стандарты в сварочном производстве».

В мероприятии принимают участие порядка 50 человек – мастера производственного обучения, преподаватели, студенты колледжей, представители работодателей, отраслевых органов власти. Почётными гостями стали специалисты Российского представительства финской компании Kemppi. Основная цель сессии – совместно определить стратегии подготовки специалистов сварочного производства.

В ходе мероприятия запланированы обсуждения, теоретические занятия, практическая часть с демонстрацией сварочного оборудования и выдачей сертификатов, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

— Хочу выразить надежду, что сегодняшнее мероприятие будет иметь практическое продолжение. Наши заводы, безусловно, заинтересованы в установлении тесных взаимоотношений с лидерами технологии сварки, которые являются основами основ в машиностроении, – сказал генеральный директор АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» Степан Попов.

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#производство #технологии

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Страна, в которой число жителей в 26 раз меньше, чем в России учит нас варить металл.

    Ничего не смущает? Мне, например, стыдно за Родину...

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