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30сентября
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В Благовещенске откроется библиотека-обсерватория

Она станет первой такой в России

В Благовещенске откроется библиотека-обсерватория
Фото: pexels.com

В пятницу, 1 октября, в областной столице откроется модельная библиотека-обсерватория. Свои двери после ремонта распахнет библиотека имени Бориса Машука, рассказали в управлении культуры города Благовещенска.

Отремонтировали библиотеку и превратили её в современное пространство благодаря национальному проекту «Культура». На модернизацию учреждения потратили около 15 миллионов рублей, из них пять миллионов из федерального бюджета, около двух миллионов из регионального и более семи миллионов из муниципального бюджета.

— Библиотека-обсерватория станет пространством для знакомства посетителей с научной деятельностью по различным направлениям. В этом читателям помогут тематические зоны – научная, гуманитарная, творческая и книжная лаборатория, выставочные пространства, коворкинг и абонементы, – рассказали в управлении.

Библиотека имени Бориса Машука – единственная в микрорайоне Благовещенска, она начала свою работу 1 февраля 1982 года, а 1 октября 2021 года откроется уже в новом для себя статусе. В книжном фонде учреждения хранится более 33 тысяч экземпляров, а во время модернизации его пополнили около двух тысяч новых книг. Половина новинок познакомит с различными науками и новыми технологиями.

Посетить открытие можно будет только по записи с соблюдением всех мер профилактики.

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#городская власть #культура

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Тема обсерватории не раскрыта((

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