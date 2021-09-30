В благовещенском парке Дружбы перед зимой решили высадить цветы
Аллею парка украсят хосты
В среду, 29 сентября, в официальном инстаграм-аккаунте парка Дружбы заявили о высадке нового вида растений – хосты. Как сообщили специалисты парка, это растение должно ожить весной.
— Осень – хорошая пора для озеленения территории. Весной все оживёт и распустится, – сообщают в @parkdrujby_blg.
Справка АИ
Хоста – многолетнее декоративное растение. Средняя высота кустика составляет от 50 до 80 сантиметров. Имеет широкие листья с окраской от тёмно-зелёного до лимонного цвета.
При высадке осенью растение активно поливается. До наступления холодов листья обрезают, оставляя черешки. Их подсыпают почвой и опилками. Весной растение быстро идёт в рост и даёт много новой листвы.
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