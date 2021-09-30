В благовещенском парке Дружбы перед зимой решили высадить цветы

Фото: parkdrujby_blg

В среду, 29 сентября, в официальном инстаграм-аккаунте парка Дружбы заявили о высадке нового вида растений – хосты. Как сообщили специалисты парка, это растение должно ожить весной.

— Осень – хорошая пора для озеленения территории. Весной все оживёт и распустится, – сообщают в @parkdrujby_blg.

Справка АИ

Хоста – многолетнее декоративное растение. Средняя высота кустика составляет от 50 до 80 сантиметров. Имеет широкие листья с окраской от тёмно-зелёного до лимонного цвета.

При высадке осенью растение активно поливается. До наступления холодов листья обрезают, оставляя черешки. Их подсыпают почвой и опилками. Весной растение быстро идёт в рост и даёт много новой листвы.