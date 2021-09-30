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30сентября
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сегодня, 07:59 6

В благовещенском парке Дружбы перед зимой решили высадить цветы

Аллею парка украсят хосты

В благовещенском парке Дружбы перед зимой решили высадить цветы
Фото: parkdrujby_blg

В среду, 29 сентября, в официальном инстаграм-аккаунте парка Дружбы заявили о высадке нового вида растений – хосты. Как сообщили специалисты парка, это растение должно ожить весной.

— Осень – хорошая пора для озеленения территории. Весной все оживёт и распустится, – сообщают в @parkdrujby_blg.

Справка АИ

Хоста – многолетнее декоративное растение. Средняя высота кустика составляет от 50 до 80 сантиметров. Имеет широкие листья с окраской от тёмно-зелёного до лимонного цвета.

При высадке осенью растение активно поливается. До наступления холодов листья обрезают, оставляя черешки. Их подсыпают почвой и опилками. Весной растение быстро идёт в рост и даёт много новой листвы.

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#отдых

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    Это из серии с немецкими липами...."Сажать хосту можно как весной, так и осенью. Однако в регионах с холодным климатом лучше все же не рисковать и подождать весны.".....

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    одна команда занимается озеленением))) Единовбросы

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Хорошее дело!

    Очень приятно стало по парку гулять!

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Едроотмыв едрообьекта?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    А если не приживутся хосты, то весной ещё раз посадят.

    Имитация кипучей деятельности

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    6 минут назад

    По газонам Благовещенска много хосты растет. Она у нас хорошо зимует и без зимнего укрытия. В Бэйдайхэ все газоны в хосте. Сделаем Благовещенск городом хостес! :)

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