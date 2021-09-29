Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 0

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили девушку

К счастью, пострадавшая осталась жива

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили девушку
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья на перекрёстке улиц Калинина и Октябрьской легковой автомобиль сбил девушку. Инцидент произошёл прямо на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. Фотографию с места событий опубликовали в инстаграм-аккаунте @dpskontrol_28rus.

Девушка лежала на проезжей части в окружении очевидцев происшествия.

— Сегодня, 29 сентября, в 11:52 на регулируемом перекрёстке Калинина – Октябрьской автомобиль Toyota Corsa сбил девушку-пешехода 1992 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что 28 сентября на пересечении улиц Северной и Артиллерийской столкнулись два автомобиля.

Просмотров всего: 518

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Трое жителей Свободного обвиняются в вандализме
Происшествия

Шесть амурчан перевели мошенникам более трёх миллионов рублей
Происшествия

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль
Происшествия

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь