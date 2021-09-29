В Благовещенске на пешеходном переходе сбили девушку

Девушка лежала на проезжей части в окружении очевидцев происшествия.

— Сегодня, 29 сентября, в 11:52 на регулируемом перекрёстке Калинина – Октябрьской автомобиль Toyota Corsa сбил девушку-пешехода 1992 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что 28 сентября на пересечении улиц Северной и Артиллерийской столкнулись два автомобиля.