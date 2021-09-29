В Благовещенске на пешеходном переходе сбили девушку
К счастью, пострадавшая осталась жива
В столице Приамурья на перекрёстке улиц Калинина и Октябрьской легковой автомобиль сбил девушку. Инцидент произошёл прямо на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. Фотографию с места событий опубликовали в инстаграм-аккаунте @dpskontrol_28rus.
Девушка лежала на проезжей части в окружении очевидцев происшествия.
— Сегодня, 29 сентября, в 11:52 на регулируемом перекрёстке Калинина – Октябрьской автомобиль Toyota Corsa сбил девушку-пешехода 1992 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, что 28 сентября на пересечении улиц Северной и Артиллерийской столкнулись два автомобиля.
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