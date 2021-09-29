В Амурской области выявили 120 новых случаев COVID-19

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У 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %), у 32 – в виде пневмонии (27 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %). Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 35 378 человек. 29 135 вылечились, 444 – скончались.

Показатель заболеваемости составляет 4 524,93 на 100 тысяч населения. Всего обследовались на COVID-19 1 279 962 человека, в том числе за последние сутки – 2 267.