В Амурской области выявили 120 новых случаев COVID-19
Летальных случаев не зарегистрировано
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 120 новых заражений коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, 136 человек выздоровели, летальных случаев нет.
У 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %), у 32 – в виде пневмонии (27 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %). Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 35 378 человек. 29 135 вылечились, 444 – скончались.
Показатель заболеваемости составляет 4 524,93 на 100 тысяч населения. Всего обследовались на COVID-19 1 279 962 человека, в том числе за последние сутки – 2 267.
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