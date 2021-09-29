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29сентября
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сегодня, 19:38 2

В Благовещенске работы по асфальтированию улицы Мухина начнутся в 2022 году

Стоимость реализации проекта превышает 331 миллион рублей

В Благовещенске работы по асфальтированию улицы Мухина начнутся в 2022 году
Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, в областной столице определен подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Мухина на участке от Пролетарской до Зейской. Стоимость реализации проекта – более 331 миллиона рублей.

Подрядная организация приведёт в нормативное состояние участок протяженностью 1 200 метров. Специалисты подготовят основание, уложат нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, бортовые камни, проведут работы по устройству тротуарной плитки, нанесут дорожную разметку и установят знаки. Также запланированы работы по установке новых опор и светильников.

Сообщается, что работы начнутся в 2022 году, а завершить их планируют до 30 ноября следующего года.

Сейчас на Мухина в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» продолжаются работы по замене инженерных сетей.

В целом подрядной организации необходимо привести в порядок 1,45 километра канализационных сетей, 2,23 километра водопровода, 0,55 километра теплосетей, а также 2,81 километра электросетей.

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#дороги

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    летать на вертолётах однако будем

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Сообщается, что работы начнутся в 2022 году, а завершить их планируют до 30 ноября следующего года.

    В 23-м, что ли?

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