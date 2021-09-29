В Благовещенске начали выдавать овощи подтопленцам

Фото: blagoveshchensk.rf

Со среды, 29 сентября, владельцам садовых участков в Благовещенске, пострадавшим в результате паводка 2021 года, начали выдавать овощи. Как рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы, помощь будет оказываться в порядке того, как люди подавали заявки на компенсацию.

В первую группу попали 60 человек. Всех их пригласили на базу ГСТК, где и будут переданы овощи. Отметим, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

— Уже сформирован второй список на 206 человек, под него сейчас завозим овощи. Этих людей также предварительно обзвонят и пригласят забрать наборы. Всего, согласно одобренным на сегодняшний день заявлениям на натуральную помощь, будет закуплено порядка 100 тонн овощей, – сообщили в управлении ЖКХ администрации Благовещенска.

Помощь в натуральной форме предоставляется однократно и включает в себя 150 килограммов картофеля, 60 килограммов капусты, по 30 килограммов моркови и свеклы.

Задать вопросы можно в будни по номеру 66-18-84.