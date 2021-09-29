В Благовещенске перекопают Шевченко и 50-летия Октября

В Благовещенске ограничат движение ещё на двух улицах. В четверг, 30 сентября, с 08:00 до 18:00 частично перекроют участок улицы Шевченко между Красноармейской и Октябрьской в районе дома № 85/1. На следующий день, 1 октября, тоже на весь день перекроют участок возле дома № 60/2.

Также в пятницу закроют для движения четвертую часть улицы 50-летия Октября между Кольцевой и Перспективной. Ограничение будет действовать с 08:00 до 18:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на этих участках будут прокладывать инженерные сети.