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29сентября
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сегодня, 18:31 5

В Благовещенске перекопают Шевченко и 50-летия Октября

На этих улицах будут прокладывать трубы

В Благовещенске перекопают Шевченко и 50-летия Октября

В Благовещенске ограничат движение ещё на двух улицах. В четверг, 30 сентября, с 08:00 до 18:00 частично перекроют участок улицы Шевченко между Красноармейской и Октябрьской в районе дома № 85/1. На следующий день, 1 октября, тоже на весь день перекроют участок возле дома № 60/2.

Также в пятницу закроют для движения четвертую часть улицы 50-летия Октября между Кольцевой и Перспективной. Ограничение будет действовать с 08:00 до 18:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на этих участках будут прокладывать инженерные сети.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Квест "городские загадки движения" продолжаются! Что еще нас ожидает?

  • brutal-death

    brutal-death
    4 часа назад

    мэр наверно по ночам спит крепко-крепко....

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Да ладно вам! Предупредили ведь! Объедте. Чего скулить-то.

    Радуйтесь, что делают.

  • paravis

    paravis
    38 минут назад

    Uslon видимо, пробочки любит, садомазохист :)

  • uslon

    uslon
    16 минут назад

    paravis, Вы, видимо, не стояли в настоящих пробках. Ещё раз - Радуйтесь, что делают!

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