Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 0

Трое жителей Свободного обвиняются в вандализме

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд

Трое жителей Свободного обвиняются в вандализме
Фото: pixabay.com

Трое жителей Свободного обвиняются по уголовной статье «Вандализм» в связи с осквернением мемориального комплекса на территории города.

Как полагает следствие, вечером 21 августа 2021 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносили удары руками и ногами по скульптуре раненого солдата, которая является частью мемориального комплекса. Они пинали венки, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями.

Расследование дела проводилось территориальным следственным отделом СК.

Сейчас дело вандалов ожидает рассмотрения в Свободненском городском суде. В России за указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет, в виде принудительных работ или лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 216

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Шесть амурчан перевели мошенникам более трёх миллионов рублей
Происшествия

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль
Происшествия

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Общество

В Хабаровском крае установили крест на месте катастрофы Ан-26
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь