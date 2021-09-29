Трое жителей Свободного обвиняются в вандализме

Трое жителей Свободного обвиняются по уголовной статье «Вандализм» в связи с осквернением мемориального комплекса на территории города.

Как полагает следствие, вечером 21 августа 2021 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносили удары руками и ногами по скульптуре раненого солдата, которая является частью мемориального комплекса. Они пинали венки, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями.

Расследование дела проводилось территориальным следственным отделом СК.

Сейчас дело вандалов ожидает рассмотрения в Свободненском городском суде. В России за указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет, в виде принудительных работ или лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.