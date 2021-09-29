Шесть амурчан перевели мошенникам более трёх миллионов рублей

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Шесть жителей Амурской области в общей сложности перевели мошенникам более трёх миллионов рублей. Следователи возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Одной из потерпевших оказалась 40-летняя жительница Зеи. Пообщавшись якобы с представителями публичного акционерного общества, женщина потеряла 155 тысяч рублей. В их приложении она зарегистрировалась в июле этого года. Мошенники подсказывали, какие программы можно установить, чтобы заработать. По советам злоумышленников амурчанка вносила разные платежи. Вначале её счёт немного поднялся, но, когда она внесла крупную сумму, то «представители» на связь выходить перестали.

Другие заявители поверили, что на них кто-то пытается оформить кредит или покушается на их деньги. Мошенники рекомендовали переводить средства на указываемые ими банковские номера, чтобы «защитить» кровные. 37-летний житель Тынды так в общей сложности набрал кредитов на полтора миллиона рублей и отдал их злоумышленникам. Благовещенка 1953 года рождения «подарила» мошенникам 950 тысяч рублей, взяв два займа и потратив деньги с кредитной карты. 30-летний житель Райчихинска назвал три цифры с обратной стороны карты, после чего с его счёта списали более 81 тысячи рублей.

Пенсионеры из Свободного лишились почти по 300 тысяч рублей. Мужчина, предварительно взяв кредит, перевёл деньги на чужой счёт с помощью банкомата. 69-летняя женщина поступила практически также, отдав все личные накопления и дополнительно взяв в кредит 42 тысячи рублей.