Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 3

Благовещенцы ленятся высказать своё мнение о работе общественного транспорта

Тысяча человек поучаствовали в опросе

Благовещенцы ленятся высказать своё мнение о работе общественного транспорта
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продолжается опрос, посвящённый работе общественного транспорта. Несмотря на то, что в автобусах ездят около 40 тысяч человек, высказать своё мнение не поленились всего около тысячи жителей, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Высказать своё мнение об улучшении работы автобусных маршрутов, цене проезда необходимо до конца октября. Напомним, опрос доступен по ссылке.

На основе ответов специалисты корпорации «Строй Инвест Проект» составят улучшенную транспортную модель маршрутной сети Благовещенска.

Напомним, ранее в некоторых автобусах установили специальные датчики, которые отслеживают количество пассажиров. Комплексную схему общественного транспорта разработают до конца текущего года. После этого администрация Благовещенска проведет конкурсы на обслуживание маршрутов.

Просмотров всего: 415

#городская власть #транспорт

распечатать


Общество 5

В Благовещенске перекопают Шевченко и 50-летия Октября
Общество

Вскоре откроют еще один участок улицы Ленина в Благовещенске
Происшествия

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Общество

В Хабаровском крае установили крест на месте катастрофы Ан-26
Комментарии
Показать все (3)
  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    Цены барыжные по благовещенску, как в прочем и на всё

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 часа назад

    Да никто не ленится. Вы только скиньте почту, чтоб все пассажиры знали куда обращаться. Тогда будет результат. Развесьте на всех остановках информацию, куда при необходимости обратиться.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    А специалисты корпорации «Строй Инвест Проект» за что деньги получат,- и я думаю немалые, вот пусть и работают...

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь