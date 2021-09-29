Благовещенцы ленятся высказать своё мнение о работе общественного транспорта

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продолжается опрос, посвящённый работе общественного транспорта. Несмотря на то, что в автобусах ездят около 40 тысяч человек, высказать своё мнение не поленились всего около тысячи жителей, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Высказать своё мнение об улучшении работы автобусных маршрутов, цене проезда необходимо до конца октября. Напомним, опрос доступен по ссылке. На основе ответов специалисты корпорации «Строй Инвест Проект» составят улучшенную транспортную модель маршрутной сети Благовещенска. Напомним, ранее в некоторых автобусах установили специальные датчики, которые отслеживают количество пассажиров. Комплексную схему общественного транспорта разработают до конца текущего года. После этого администрация Благовещенска проведет конкурсы на обслуживание маршрутов.

Просмотров всего: 415

#городская власть #транспорт

распечатать

Mr. Mustard