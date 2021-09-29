Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль

Honda не пропустила автобус

В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль
Фото: dtp_blg

28 сентября на пересечении улиц Северной – Артиллерийской столкнулись два автомобиля, никто не пострадал.

— 28 сентября в 18:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома 163/1 по улице Северной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Honda HR-V и автобуса «Чжун тун». В результате происшествия никто не пострадал, причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в городском отделе ГИБДД.

Просмотров всего: 573

#происшествия #ДТП

распечатать


Происшествия

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили девушку
Происшествия

Трое жителей Свободного обвиняются в вандализме
Происшествия

Шесть амурчан перевели мошенникам более трёх миллионов рублей
Происшествия

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь