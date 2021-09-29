В Благовещенске столкнулись автобус и легковой автомобиль

28 сентября на пересечении улиц Северной – Артиллерийской столкнулись два автомобиля, никто не пострадал.

— 28 сентября в 18:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома 163/1 по улице Северной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Honda HR-V и автобуса «Чжун тун». В результате происшествия никто не пострадал, причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в городском отделе ГИБДД.