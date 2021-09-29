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29сентября
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сегодня, 17:05 2

Василий Орлов поучаствовал в совещании по нацбезопасности на ДВ

Обсудили борьбу с киберпреступностью

Василий Орлов поучаствовал в совещании по нацбезопасности на ДВ
Фото: amurobl.ru

В Южно-Сахалинске в среду, 29 сентября, прошло совещание по вопросам нацбезопасности в ДФО. В нём поучаствовали главы дальневосточных регионов и представители федеральных министерств, ведомств и органов прокуратуры. От Амурской области в совещании поучаствовал губернатор региона Василий Орлов, сообщили в пресс-службе правительства области.

— Большое внимание на совещании уделили вопросам информационной безопасности. В случае с Амурской областью это в первую очередь касается газоперерабатывающих предприятий и космодрома Восточный, – сказал Василий Орлов.

На совещании обсудили, как усилить защиту информации в органах власти и местного самоуправления, а также как эффективно бороться с киберпреступностью. Кроме того, немаловажно развивать отечественное программное обеспечение.

Также заседатели затронули вопросы борьбы с незаконным оборотом водных биологических ресурсов и высказались по поводу выявления аварийно-опасных участков автомобильных дорог для снижения числа ДТП.

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Единственное решение подобных совещаний. Выпустить памятки для держателей карт.Для чего совещаться? Если кинутых людей потом еще и кидает Сбербанк? Смысл какой в подобных мероприятиях? Этож не с экстремистами бороться. Не митинги разгонять. Тут думать надо. И лоббистов в Госдуме на скамью подсудимых совместно с кибермошенниками,коррумпированными работниками банков. Законы позволяющие защитить людей уже лет 20 не выпускают.

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Поэтому они распродают ресурсы дв и завозят, заполняя весь дв гастарбайтерами и мигрантами?

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