Василий Орлов поучаствовал в совещании по нацбезопасности на ДВ

В Южно-Сахалинске в среду, 29 сентября, прошло совещание по вопросам нацбезопасности в ДФО. В нём поучаствовали главы дальневосточных регионов и представители федеральных министерств, ведомств и органов прокуратуры. От Амурской области в совещании поучаствовал губернатор региона Василий Орлов, сообщили в пресс-службе правительства области.

— Большое внимание на совещании уделили вопросам информационной безопасности. В случае с Амурской областью это в первую очередь касается газоперерабатывающих предприятий и космодрома Восточный, – сказал Василий Орлов.

На совещании обсудили, как усилить защиту информации в органах власти и местного самоуправления, а также как эффективно бороться с киберпреступностью. Кроме того, немаловажно развивать отечественное программное обеспечение.

Также заседатели затронули вопросы борьбы с незаконным оборотом водных биологических ресурсов и высказались по поводу выявления аварийно-опасных участков автомобильных дорог для снижения числа ДТП.