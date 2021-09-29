Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:55 0

Вскоре откроют еще один участок улицы Ленина в Благовещенске

В выходные заасфальтируют участок от Комсомольской до Калинина

Вскоре откроют еще один участок улицы Ленина в Благовещенске
Фото: admblag.ru

В областном центре продолжают дорожный ремонт. В конце недели начнут асфальтировать участок на улице Ленина от Комсомольской до Калинина, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы положить асфальт на новом участке, сейчас компания-подрядчик отсыпает и утрамбовывает основание. На прошлой неделе открыли дорогу на участке между улицами Мухина и Комсомольской. К середине октября обещают завершить замену коммуникаций на участке от Калинина до Святителя Иннокентия.

— Примерно через две недели начнем наносить разметку на тех участках, где покрытие полностью готово. Как минимум, это будет участок от Мухина до Калинина, но планируем зайти на отрезок Ленина до улицы Богдана Хмельницкого. Завершается благоустройство. На 98 процентов тротуары готовы на участке от Мухина до Комсомольской, на 90 процентов – от Комсомольской до Калинина и от Святителя Иннокентия до Богдана Хмельницкого. Четверть плитки уложена на отрезке между Богдана Хмельницкого и Калинина. Сейчас рабочие трудятся на драмтеатре, идя в сторону Калинина, – рассказал представитель подрядной организации Алексей Дорошенко.

Завершить ремонт на улице Ленина планируют в конце октября, за это время полностью заменят инженерные коммуникации, тротуары, парковки и дорожное полотно.

Просмотров всего: 712

#городская власть #дороги

распечатать


Общество 2

В Благовещенске работы по асфальтированию улицы Мухина начнутся в 2022 году
Общество 3

Благовещенцы ленятся высказать своё мнение о работе общественного транспорта
Общество

В Амурской области началась реконструкция двух железнодорожных мостов
Общество 4

В Благовещенске перекрыли ещё один участок улицы Мухина
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь