Вскоре откроют еще один участок улицы Ленина в Благовещенске

В областном центре продолжают дорожный ремонт. В конце недели начнут асфальтировать участок на улице Ленина от Комсомольской до Калинина, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы положить асфальт на новом участке, сейчас компания-подрядчик отсыпает и утрамбовывает основание. На прошлой неделе открыли дорогу на участке между улицами Мухина и Комсомольской. К середине октября обещают завершить замену коммуникаций на участке от Калинина до Святителя Иннокентия.

— Примерно через две недели начнем наносить разметку на тех участках, где покрытие полностью готово. Как минимум, это будет участок от Мухина до Калинина, но планируем зайти на отрезок Ленина до улицы Богдана Хмельницкого. Завершается благоустройство. На 98 процентов тротуары готовы на участке от Мухина до Комсомольской, на 90 процентов – от Комсомольской до Калинина и от Святителя Иннокентия до Богдана Хмельницкого. Четверть плитки уложена на отрезке между Богдана Хмельницкого и Калинина. Сейчас рабочие трудятся на драмтеатре, идя в сторону Калинина, – рассказал представитель подрядной организации Алексей Дорошенко.

Завершить ремонт на улице Ленина планируют в конце октября, за это время полностью заменят инженерные коммуникации, тротуары, парковки и дорожное полотно.