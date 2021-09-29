В Амурской области началась реконструкция двух железнодорожных мостов

Фото: zabzd.rzd.ru

В среду, 29 сентября, в Амурской области два почти столетних железнодорожных моста на перегоне Арга – Серышево реконструируют, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

— Реконструкция сооружения предусматривает демонтаж старых мостов, построенных еще в 1925 и 1935 годах, ремонт шести опор, установку новых железобетонных мостов, каждый из которых длиной 9,3 метра, – говорится в сообщении.



В пресс-службе ЗабЖД «Интерфаксу» уточнили, что движение поездов на время реконструкции прерываться не будет.

— На месте одного моста снят старый пролет и установлены временные подвесные пакеты, после этого начинается ремонт опор. Движение поездов прерываться не будет, – сообщили в ЗабЖД.

Реконструкцию двух железнодорожных мостов четного и нечетного пути планируют завершить до конца 2021 года.