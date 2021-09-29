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29сентября
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сегодня, 15:30 0

Благовещенцы получили уведомления о долгах за ЖКХ

Городской РКЦ сделал рассылку на тех, у кого задолженность превысила три тысячи рублей

Благовещенцы получили уведомления о долгах за ЖКХ
Фото: pixabay.com

Благ-РКЦ сделал рассылку уведомлений о задолженности за ЖКХ тем благовещенцам, кто задолжал за «коммуналку» больше трёх тысяч рублей. В этих квитанциях указаны сумма долга, а также реквизиты для его оплаты.

В расчетно-кассовом центре напоминают, что в случае отказа в оплате долгов в установленные сроки, применяется целый ряд мер от ограничения водоотведения до ареста счетов и запрета на выезд за границу.

— «Благ-РКЦ» напоминает: во избежание негативных последствий для абонента оплачивать коммунальные услуги необходимо своевременно и в полном объеме, – обратились к горожанам в пресс-службе АКС.

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#ЖКХ

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